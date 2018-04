Mama ist die Beste

von Julia Voigt

08. April 2018, 08:48 Uhr

So richtig geheuer scheint ihm seine neue Umgebung noch nicht zu sein. Oft versteckt sich der kleine Wombat Apari noch bei seiner Mutter. Ein kleiner Star ist er im Duisburger Zoo im Westen Deutschlands trotzdem schon. Wombat-Babys hat es dort schon seit 40 Jahren nicht mehr gegeben.

Letzte Woche zeigte sich Apari mal wieder den Besuchern. Er ist ungefähr ein halbes Jahr alt. Nach der Geburt blieb er allerdings für längere Zeit im Beutel seiner Mutter. Irgendwann habe die Mutter darauf keine Lust mehr, sagte ein Mitarbeiter des Zoos. Dann müsse Apari allein zurechtkommen.

Wombats gehören zu den Beuteltieren – so ähnlich wie Kängurus. Das passt: In freier Natur leben Wombats und Kängurus weit weg in Australien.