Wenn Prinzen heiraten : Märchenhochzeit in England

Der englische Prinz Harry heiratet seine Meghan. Doch warum hat Deutschland eigentlich keine königliche Familie?

von dpa/ir

18. Mai 2018, 20:15 Uhr

Ein Palast, eine Königin, ein Prinz – fertig ist das Märchen! Geschichten rund um Königinnen, Prinzessinnen oder Prinzen kennen bei uns tatsächlich viele nur aus Büchern oder Filmen. In einigen anderen Ländern dagegen leben wirklich welche!

Die Prinzen-Hochzeit im Fernsehen

100000 Zuschauer werden in dem Ort Windsor erwartet, wo die beiden in einer Kapelle in Schloss Windsor um 13 Uhr heiraten. Viel mehr werden aber vor dem Fernseher dabei sein, wenn das Fest mit Pferde-Kutsche und tollen Kleidern übertragen wird. Wer dabei sein will, kann ab 11 Uhr das ZDF oder RTL einschalten.

Etwa in England: Dort beobachten gerade viele Menschen, was die königliche Familie macht. Denn Prinz Harry und die Schauspielerin Meghan Markle wollen heute heiraten. Doch warum hat England eine Königs-Familie und wir nicht? Das war früher anders. Auch in Deutschland herrschten einst Könige und Kaiser. Damals war das Land eine Monarchie. So nennt man es, wenn in einem Land ein König oder eine Königin sagt, was gemacht wird. In der Regel gehören sie immer zur selben Familie, denn solche Herrscher vererben ihre Macht an Verwandte.

Das Problem daran: Ein Herrscher bestimmte so über ein ganzes Volk. Die Menschen hatten nichts oder sehr wenig zu sagen. Das fanden viele ungerecht. Auch weil sie den Herrscher nicht bestimmen durften.

In Deutschland endete die Monarchie vor etwa 100 Jahren - kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs. Viele Menschen glaubten damals, dass Deutschland den Krieg nicht mehr gewinnen könne. Trotzdem wollte der Kaiser, dass Soldaten auf Schiffen in den Kampf zogen. Diese wehrten sich - an vielen Orten. Das war gefährlich. Doch es führte dazu, dass der Kaiser seine Macht abgab.

Heute ist Deutschland eine Demokratie. Durch Wahlen entscheidet das Volk, wer an der Macht ist. Auch England ist demokratisch. Ganz abgeschafft hat das Land die Monarchie aber nicht. Doch die Königs-Familie hat keine Macht mehr. Stattdessen vertritt sie den Staat etwa bei besonderen Anlässen. Viele Leute freuen sich dann über diese Auftritte. Die Mitglieder der königlichen Familie sind heute also eher so etwas wie Popstars.