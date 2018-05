Kino : Liliane redet mit Tieren

Familie Susewind hat es nicht leicht mit ihrer besonderen Gabe. Im neuen Kinofilm droht schon wieder Ärger.

von Barbara Leuschner

05. Mai 2018, 01:15 Uhr

Liliane Susewind ist elf Jahre alt und eigentlich ein ganz normales Mädchen – bis auf die Tatsache, dass sie mit Tieren sprechen kann! Aber das hält sie lieber geheim, denn deswegen gerät sie ständig in Schwierigkeiten, und nicht nur sie: Lilianes Mutter Regina hat gerade ihren Job verloren, weil ein Stadtfest im totalen Chaos versunken ist. Dabei hatte Liliane doch nur den Esel zu einem Wettlauf herausgefordert!

Im Film „Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer“ muss die Familie mit Hund Bonsai umziehen.

In Lilianes neuer Schule findet gerade eine Projektwoche statt. Das ist eigentlich eine tolle Gelegenheit für Liliane, ihre Mitschüler besser kennen zu lernen. Aber die Projektwoche führt die Klasse in den städtischen Tierpark! Und dort wird Liliane gleich Ohrenzeuge, wie ein Ferkel die anderen Tiere vor einem Tierdieb warnt! Was soll sie jetzt tun? Wenn sie den anderen von ihrem Wissen erzählt, geschieht bestimmt gleich wieder etwas Schreckliches! Zu allem Übel ist Klassenkamerad Jess auch noch Lilianes Geheimnis auf der Spur!

Nächsten Donnerstag kommt die spannende Geschichte mit der mutigen Liliane, tollen und zickigen Klassenkameraden und einem ziemlich trotteligen, aber gutmütigen Tierpfleger ins Kino.