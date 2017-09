Politik : Letzte Runde im Bundestag vor der Wahl

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Im deutschen Bundestag war gestern noch mal richtig was los. Denn die Politiker trafen sich dort zum letzten Mal vor der Wahl am 24. September. In ihren Reden ging es häufig um die allgemeine Lage in Deutschland.

Solch große Diskussionen im Bundestag werden manchmal Schlagabtausch genannt. Das Wort kommt eigentlich aus dem Box-Sport. Hier geht es manchmal schnell hin und her. Ein Schlag folgt auf den nächsten. Im Bundestag bedeutet es, dass sich viele Redner abwechseln. Dabei kann es auch mal laut werden.

Mitglieder der Regierung lobten vor allem die eigene Arbeit der vergangenen vier Jahre. Politiker der anderen Parteien sagten, was die Regierung alles falsch gemacht habe. Und was sie selbst besser machen würden. Dieser Schlagabtausch gehört zum Wahlkampf. Alle Politiker wollen so noch mal für ihre Partei werben.

Einige der Politiker, die gestern dabei waren, werden nach der Wahl aber nicht mehr im Bundestag sitzen. Manche hören freiwillig auf. Andere werden vermutlich mit ihrer Partei nicht genug Stimmen bei der Wahl bekommen.

Norbert Lammert ist einer derjenigen, die freiwillig aufhören. Nun trat er noch mal als Präsident des Bundestags auf. Das ist ein sehr wichtiges Amt. Der Bundestagspräsident leitet etwa die Sitzungen des Bundestags. Gestern hielt er die erste Rede – und zugleich seine wahrscheinlich letzte in diesem Amt. Die Politiker bedankten sich für seine Arbeit mit Applaus. Am Vortag hatte Norbert Lammert bereits ein Abschieds-Geschenk bekommen: eine riesige Deutschland-Fahne. Aber eine Gebrauchte! Sie wehte vorher am Reichstag in Berlin.

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 01:10 Uhr