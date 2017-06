Buchtipp : Lesestoff für Abenteurer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Sonne scheint, der Sommer ist da – da ist es Zeit, rauszugehen und Abentuer zu erleben.

Als echter Abenteurer muss man für jeden Notfall vorbereitet sein. Das Buch „Notsignale und Geheimzeichen“ erklärt dir, was du in einer schwierigen Situation machen kannst und wie du dich verhalten solltest. Es werden beispielsweise Notfallzeichen wie S.O.S erklärt, und wo man Hilfe holen kann.

Und hast du dich nicht auch schon mal gefragt, was die Pfeile auf den Wanderwegen im Wald bedeuten? – Mit diesem Buch wirst du sie in Zukunft lesen können und wissen, wohin sie führen. Außerdem lernst du auch, wie die Fußspuren von Luchsen, Waschbären und Elchen aussehen. Falls du diesen Tieren mal begegnen solltest, wird dir ihre Körpersprache erklärt, so dass du genau weißt, wann sie wütend und wann entspannt sind. Doch das ist noch lange nicht alles, was es in diesem Buch zu entdecken gibt.

Und dann gibte es auch noch die coolen Neon-Sticker, die dem Buch beiliegen. Mit ihnen wird jedes Zimmer schöner.

Barbara Wernsing, „Notsignale und Geheimzeichen“. Ab 8 Jahren. 64 Seiten. 9,99 Euro. Verlag: Coppenrath.



von Marie Philipsen

erstellt am 03.Jun.2017 | 01:05 Uhr