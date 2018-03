Buchtipp : Landleben - alles andere als langweilig

von Enna, Theresa, Dana, Janne

31. März 2018, 01:36 Uhr

Ein Sommer ohne Internet, Telefon und Fernsehen – in der heutigen Zeit unvorstellbar. Für die drei Geschwister Martha, Mikkel und Mats wird dies aber Realität, als sie eine zeitlang zu ihrer ihnen unbekannten Oma aufs Land ziehen müssen, weil ihre Mutter einen Unfall hatte. Darum geht es in dem neuen Buch „Ein Sommer in Sommerby“ von Kirsten Boie. Doch das anfänglich langweilig wirkende Landleben entwickelt sich zu einem spannenden Abenteuer.

Uns gefällt das Buch sehr gut, weil es nicht langweilig wird, sehr anschaulich und in einer schönen Sprache geschrieben ist. Wir würden das Buch auf jeden Fall weiter empfehlen.

„Ein Sommer in Sommerby“ gibt es auch als Hörbuch, gesprochen von Julia Nachtmann. Mit einer Gesamtspielzeit von fast sechs Stunden kann man es sich gut auf einer langen Fahrt in den Osterurlaub mit der ganzen Familie anhören. Die Geschichte wird mit viel Herz und Gefühl erzählt, was zu einer guten Stimmung führt. So schleicht sich das Sommerglück in alle Herzen ein – auch wenn es regnet oder schneit.

Kirsten Boie, „Ein Sommer in Sommerby“. Ab 10 Jahren.

Das Buch hat 320 Seiten. 14 Euro. Verlag: Oetinger.

Das Hörbuch hat vier CDs mit 350 Minuten Laufzeit. 15 Euro. Verlag: Jumbo.