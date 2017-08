Tiere : Kuhnasenrochen haben besonders breite Stirn

vergrößern 1 von 1 Foto: e Gambarini 1 von 1

Diese Stirn sieht der Nase einer Kuh ziemlich ähnlich. Wenn der Kuhnasenrochen schwimmt, sieht es aus, als fliege er durchs Wasser. Denn die breiten Brustflossen bewegt er fast wie ein Vogel seine Flügel. Zur Futtersuche schwimmt er in Richtung des Meeresbodens. Dort stöbert er mit den Flossenspitzen oder der Nase Muscheln und Krebse auf. Deren Schalen knackt er dann aber mit seinen starken Zähnen. In freier Natur findet man die Fische zum Beispiel im Atlantik an der Westküste Afrikas.

