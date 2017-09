Tiere : Kostbare Wolle

vergrößern 1 von 1 Foto: telam/dpa 1 von 1

16.Sep.2017

Vikunjas haben ein superweiches Fell. Daraus lässt sich extrem feine Wolle herstellen. Diese ist schwer zu bekommen und extrem teuer. Vikunjas gehören zur Familie der Kamele. Die Tiere sind aber viel kleiner und sie haben keinen Höker. Sie leben in den Anden. Das ist eine sehr hohe Gebirgskette in Südamerika. Sie zieht sich dort durch etliche Länder, unter anderem auch durch Argentinien. Um an das gefragte Fell zu kommen, müssen die Tiere geschoren werden. Das hat in der Heimat der Vikunjas Tradition und ist immer ein wichtiger Termin!