Sport : Kicken wie die Wilden Kerle

Eine ganze Woche lang von morgens bis abends nur Fußball: So verbringen 42 Nachwuchskicker im Galwik-Park in Flensburg das Ende ihrer Ferien. Sie nehmen an der „Rabauken-Fußballschule“ des Vereins FC St. Pauli teil.

Auch Moritz Johann (9, Foto: blaues Trikot) ist mit dabei. Er wollte nochmal ein bisschen Sport machen, bevor er nächste Woche in der Schule wieder den ganzen Tag still sitzen muss. „Außerdem möchte ich später mal Profi-Fußballer werden“, sagt er. „Ich spiele zwar auch Handball, aber die Fußballer verdienen einfach mehr.“

Auch seinem Mannschaftskollegen Nick Jeremy (8, Foto: rechts neben Moritz Johann) bringt das Camp Spaß: „Ich habe viele neue Freunde gefunden“, sagt er begeistert. Er hofft, dass er später selbst beim FC St. Pauli anfangen kann: „Das ist einer meiner Lieblingsvereine!“ Nicht nur Jungs, auch Mädchen üben im Fußballcamp ihr Ballgefühl. „Mit den Mädchen, die hier sind, bringt es Spaß zu spielen. Die können das auch“, berichtet Moritz Johann und grinst. Wenn das Camp vorbei ist, wollen sich alle so schnell wie möglich wiedersehen, um zusammen zu kicken.

von Josephine Bartels/Annkathrin Brix

erstellt am 30.Aug.2017 | 01:18 Uhr