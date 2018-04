Kaskia ist ein seltenes Pferd

Kina-Reporterin Stine hat eine Stute der besonderen Posavina-Rasse in der Arche Warder kennengelernt.

von Redaktion KiNa

04. April 2018, 17:40 Uhr

Sie kommt angetrottet, stupst mich an, und ich bin verliebt. Kaskia ist ein Posavina-Pferd, 18 Jahre alt und Mutter von zwei Fohlen. Sie lebt zusammen mit vielen anderen Tieren in der Arche Warder, einem Tierpark in der Nähe von Warder bei Kiel.

Kaskia ist ein sehr freundliches Pferd, das merke ich sofort. Sie ist neugierig und kommt sofort zu mir, als wir auf die Koppel gehen.

Stefanie Klingel, Mitarbeiterin der Arche Warder, erklärt mir viel über Kaskia und ihre Rasse, die Posavina-Pferde. Diese Rasse ist sehr alt. Vor Jahrhunderten fing man an, sie in einem kleinen Teil Kroatiens zu züchten. „Die Rasse ist optimal ihrer Zuchtumgebung angepasst“, erzählt Stefanie Klingel. In dem Gebiet, aus dem Kaskias Verwandte kommen, ist der Boden nämlich sehr feucht. „Aber dadurch, dass ihre Hufe groß und tellerförmig sind, sinken sie nicht ein“, erklärt die Expertin. Außerdem faulen ihre Hufe nicht so leicht bei Nässe, was bei anderen Pferdehufen passieren kann.

Früher wurden die Pferde in ihrer Heimat als Arbeitspferde genutzt. Heutzutage sind sie eher Reitpferde. So auch Kaskia in der Arche Warder. Aber manchmal helfen sie und die anderen Pferde dort auch den Menschen dabei, das Gelände zu pflegen, so wie früher. Sie halten die Bäume, Büsche und Gräser auf der Wiese klein. Das heißt, dass sie verhindern, dass diese Pflanzen zu groß werden. Dadurch wirkt die ganze Fläche viel offener, und ist nicht so zugewachsen. Nicht nur die Pferde auf der Arche Warder halten so die Wiesen schön. Pferde auf der ganzen Welt werden dafür eingesetzt.

Kaskia steht mit ihren Pferdefreunden sowohl am Tag als auch in der Nacht draußen. Die Pferde haben zwar einen Unterstand auf ihrer Koppel, den nutzen sie allerdings kaum. Dadurch, dass sie die ganze Zeit draußen stehen, haben die Pferde im Winter sehr langes, dickes Fell. Das ist sehr schön, wenn man sie streichelt. Das Fell ist nämlich sehr angenehm, und ich hätte noch stundenlang mit Kaskia kuscheln können.