Leute : Julian Nagelsmann träumt vom FC Bayern

13.Sep.2017

Das blau-weiße Wappen auf seiner Brust gehört zum Fußball-Verein 1899 Hoffenheim. Julian Nagelsmann ist 30 Jahre alt und damit der jüngste Trainer der Bundesliga. Seit eineinhalb Jahren steht er bei den Hoffenheimer Spielen an der Seitenlinie.

In Zukunft könnte sich Julian Nagelsmann jedoch auch vorstellen, für einen anderen Verein zu arbeiten. „Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle“, sagte der Trainer nun zu Reportern. Der FC Bayern ist der erfolgreichste Fußball-Club in Deutschland.

Doch das ist nicht alles. Julian Nagelsmann kommt aus dem Bundesland Bayern und hat selbst in München gelebt. „Meine Frau und mein Kind ziehen demnächst nach München, wir bauen da ein Haus“, erzählte er. Ob sein Traum in Erfüllung geht, ist aber noch völlig offen. Momentan arbeitet Julian Nagelsmann noch für 1899 Hoffenheim. Und der FC Bayern hat mit Carlo Ancelotti ebenfalls einen Trainer.