Kinotipp : Jetzt sind auch noch die Eltern geschrumpft

von Ina Reinhardt

erstellt am 13.Jan.2018 | 01:02 Uhr

Bei Felix läuft zurzeit alles bestens! Endlich hat er am Otto-Leonhard-Gymnasium gute Freunde gefunden. Seine Lehrerin „Schmitti“ ist jetzt richtig nett – und sogar Direktorin geworden. Selbst zu Hause hat das Chaos ein Ende, seit Felix Mutter aus New York zurück ist.

Ausgerechnet jetzt kommt aber sein Vater mit einem Jobangebot aus Dubai an! Da müsste dann die ganze Familie hinziehen – und das kommt für Felix natürlich überhaupt nicht in Frage! Wie schön wäre es, wenn die Eltern endlich einmal nur das machen würden, was Felix will! Das geschieht allerdings schneller als erwartet. Denn plötzlich stehen sie mitten in der Nacht total erschöpft auf seinem Nachttisch – winzig klein! Hat da etwa Schulgründer Otto Leonhard wieder seine Hände im Spiel, wie einst bei Schmitti?

Wie es Felix dabei ergeht, dass er sich jetzt um seine Eltern kümmern muss, und ob sie wieder ihre Normalgröße bekommen, das erfährst du ab kommenden Donnerstag in dem lustigen Film „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“. Wenn du den Film „Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft“ gesehen hast, dann weißt du ja schon, dass es im Otto-Leonhard-Gymnasium ganz schön spukig zugeht. Aber kennst du auch Hulda Stechbarth? Die bereitet dem Schulgeist diesmal ganz schön Kopfzerbrechen!