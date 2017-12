Tiere : Jede Woche zwei neue Arten gefunden

vergrößern 1 von 3 Foto: Thomas Ziegler/WWF 1 von 3





von dpa

erstellt am 19.Dez.2017 | 21:53 Uhr

Ein Maulwurf mit einer langen Nase, eine Echse mit einem Krokodilschwanz, ein grün-brauner Frosch. Dies sind nur einige Tierarten, die Forscher letztes Jahr in der Region des Flusses Mekong in Asien entdeckt haben, berichtet die Umweltorganisation WWF.

Insgesamt waren es mehr als 20 neue Tierarten. Der Mekong fließt durch die Länder China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam. In der Mekong-Region fanden die Forscher neben den Tieren auch fast 90 neue Pflanzenarten. „Im Schnitt wurden am Mekong im letzten Jahr jede Woche zwei neue Arten entdeckt“, sagte ein Experte vom WWF. „Das lässt erahnen, mit was für einem unglaublichen Artenreichtum wir es in der Region zu tun haben.“ Viele der neuen Arten seien aber schon bedroht, warnte der WWF.