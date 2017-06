Buchtipp : Jan, Toon und ihre seltsamen Geschwister

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Jan und Toon sind Brüder. Sie haben liebevolle Eltern, wohnen in einem schönen Haus und ein Auto gibt es auch. Alles prima also, obwohl die Geschwister sich oft in den Haaren liegen. Und doch ist bei ihnen eine Sache anders. Sie sind nämlich eine Pflegefamilie. Das bedeutet: Bei ihnen wohnen vorübergehend Kinder, in deren eigener Familie gerade irgendetwas Schlimmes los ist.

Was da so schlimm ist, wird den Brüdern aber nie gesagt. Manchmal bleiben die Pflegekinder mehrere Monate, manchmal nur wenige Tage. Das Buch „Mein Bruder, die Neuen und ich“ erzählt in sechs Kapiteln von Rufus, Gerri, Jirre, Arend, Abigaël und Milo.

Milo zum Beispiel quasselt ohne Unterbrechung. Und Rufus spricht mit einer Gespenster-Freundin, die ihn beschützt und auf die er mächtig stolz ist. Es geht aber nicht nur um die Pflegekinder und ihre Eigenarten, sondern auch um das Verhältnis zwischen den Brüdern. Und dass die beiden sich häufig wünschen, die Aufmerksamkeit ihrer Eltern einmal ganz allein für sich zu haben.

Wenn es dich interessiert, wie aufregend und voller Trubel das Leben in einer Pflegefamilie sein kann, dann wirst du das Buch mögen. Es ist für Jungen ebenso wie für Mädchen ab neun Jahren gedacht.

Martha Heesen/ Maja Bohn, „Mein Bruder, die Neuen und ich“. Ab 9 Jahren. 120 Seiten. 12,95 Euro. Verlag: Gerstenberg.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 01:04 Uhr