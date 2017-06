Sport : „Ist dein Trainer nett?“

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Hast du auch noch was anderes gelernt außer Fußballer? Bist du ein guter Verlierer? Kinder stellen andere Fragen als Erwachsene. Deshalb sind Joshua Kimmich, Kevin Trapp und Sandro Wagner auch aufgeregter als bei anderen Pressekonferenzen, als sie gestern in der Turnhalle der deutsch-dänischen Sankt-Petri-Schule in Kopenhagen sitzen.

Mit lautem Geschrei haben rund 70 Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse die drei Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft begrüßt – einen Tag nach dem Unentschieden beim Freundschaftsspiel gegen Dänemark (1:1) in der dänischen Hauptstadt.

„Ist dein Trainer nett zu dir?“, fragt Alma aus der Klasse 1b. „Ich kenne unseren Trainer erst seit einem Tag“, sagt Wagner. Der Hoffenheimer Stürmer hat am Dienstagabend zum ersten Mal in der Nationalelf gespielt. „Und an dem Tag war er sehr nett zu mir.“

Kevin Trapp verrät den Schülern, was sein Glücksbringer ist. „Meine Freundin schreibt mir kurz vor dem Spiel auf dem Weg zum Stadion noch eine Glücks-SMS“, sagt der Torwart. „Genau wie meine Mutter.“

Wie es ist, wenn man einen bösen Fehler macht, der zu einem Gegentor führt, will Ida aus der 4c wissen. „Das ist kein schönes Gefühl“, räumt Wagner ein.

„Schule ist sehr wichtig“, das betonen die drei Fußballspieler den Schülern gegenüber immer wieder. Bei dem 22-jährigen Kimmich ist es gar nicht so lange her, dass er selbst Schüler war. „Mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht, mit all meinen Freunden in die Schule zu gehen.“ Bei der Berufswahl sei es am wichtigsten, „dass ihr jeden Tag aufsteht und wisst, ihr dürft heute etwas machen, das euch Spaß macht“. Nach dem Interview nehmen sich die Spieler noch Zeit, auf dem Schulhof Interviews zu geben. Dann schiebt der Pressesprecher sie Richtung Bus. Bevor sich die DFB-Elf am Nachmittag ein bisschen in der Stadt umsehen darf, steht noch ein Training an.

von Julia Wäschenbach

erstellt am 08.Jun.2017 | 01:13 Uhr