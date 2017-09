Tiere : In der Wüste zu Hause

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Wenn sie harten Sand unter den Hufen hat, fühlt sich die Wüsten-Antilope Addax am wohlsten. Auch auf weichem Sand kann sie mit ihren breiten Sohlen laufen. Denn die Addax müssen weite Wege gehen, um in der Wüste Wasser zu finden.

Mit ihrem hellen Fell sind die Antilopen in der Wüste gut getarnt. Sie leben vor allem in der Sahel-Region im Land Niger. Das ist in Nordafrika. Allerdings gibt es dort nur noch ganz wenige dieser Tiere. Die Addax sind fast ausgestorben.

Das liegt vor allem daran, dass sie gejagt werden: Die Menschen essen ihr Fleisch und wollen ihre langen, gewundenen Hörner haben. Durch Zucht versucht man aber, diese Tierart zu retten. So wurden im Zoo in Hannover im Bundesland Niedersachsen vor Kurzem drei Addax-Antilopen geboren.

Vielleicht werden sie eines Tages in einer richtigen Wüste leben. Der Zoo hat schon mehrfach Addax in Schutzgebiete in Nordafrika gebracht. Dort sollen sie sich wieder vermehren.