Umwelt : Hurrikan lässt Seekühe stranden

12.Sep.2017

Sie sind rund, gemütlich und als Schwimmer ganz schön gelenkig: Seekühe. Diese etwas plumpen Säugetiere fühlen sich in warmen, eher flachen Gewässern wohl. Viele von ihnen leben in Florida. Das ist ein Bundesstaat im Süden der USA am Atlantik. Dort sind die Menschen den Anblick von Seekühen gewohnt. Die Tiere verbringen zwar ihr ganzes Leben im Wasser. Sie müssen aber zum Atmen immer wieder auftauchen.

Jetzt wurden einige Seekühe gesichtet, die gestrandet waren. Davon haben Menschen in Florida Fotos gemacht. Diese Region ist gerade von dem Hurrikan Irma betroffen - ein extrem starker Wirbelsturm. Er richtete auch gestern wieder großen Schaden an. An einigen Stellen drückte der Sturm das Wasser zeitweise von der Küste weg. Dabei blieben einige Seekühe zurück. Sie müssen nun warten, bis das Wasser zurückkehrt, damit sie weiterschwimmen können.