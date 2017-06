Tiere : Huch, das Radio bellt!

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

Geht Herrchen oder Frauchen zur Arbeit, ist Hundi oft eine längere Zeit allein zu Hause. Da ist ihm bestimmt richtig langweilig, dachte sich Radio-Moderator Stephan Stock. Er fand das doof und hat sich etwas einfallen lassen. Seitdem gibt es das Hunde-Radio „Hallo Hasso“.„Hallo Hasso“ ist kein Bell-Konzert. Zwischendurch kläfft es zwar mal durch die Lautsprecher, meist hört man aber sehr ruhige Musik. Die soll die Hunde beruhigen und ablenken, sagt Stephan Stock.

Die Idee ist, dass der Hund zum Beispiel seltener bellt, wenn es im Treppenhaus klappert. Außerdem soll sich der Hund weniger allein fühlen.

Stephan Stock hat selbst eine Hündin: Layla. Sie braucht inzwischen kein Hunde-Radio mehr. „Ich habe mittlerweile das Glück, dass Layla relativ ruhig geworden ist“, sagt Stephan Stock. Trotzdem schaltet der Mann „Hallo Hasso“ ein, wenn er mal Mittagsschlaf macht. Den Sender kann man über das Internet oder eine App hören. „Es ist eine wunderbare Musik, um einzuschlafen.“

Auf der Playlist stehen die Band Coldplay und der Sänger Donovan ebenso wie klassische Musik. Und immer wieder Lieder rund um den Hund. Da hört man Reinhard Mey mit „Es gibt Tage, da wünscht' ich, ich wär' mein Hund“ oder Dr. Elmo & Wild Blue mit „Wild Dogs of Kentucky“. Zwischendurch werden immer wieder The Singing Dogs gespielt, die bekannte Songs bellend präsentieren.

Der Hundefachmann Udo Kopernik meint, dass das Hunderadio für eine Zeit lang helfen kann. Denn es lenkt den Hund vom Warten auf das Heimkommen des Herrchens oder Frauchens ab – aber nicht auf Dauer. „Das Radio mag am ersten Tag für den Hund toll sein. Am zweiten ist der Effekt schon verpufft. Dann wird es eintönig und langweilig für ihn.“ Kopernik zufolge können Hunde sich auf das konzentrieren, was sie hören wollen – und lauschen dann eben doch wieder auf Schritte im Treppenhaus.

„Einen Hund über Stunden allein zu lassen – das geht auch ohne Musik,“, sagt Udo Kopernik. Wichtig sei es, das Tier ans Alleinsein zu gewöhnen und sich vorher und bei der Rückkehr intensiv mit dem Tier zu beschäftigen.

von dpa/kina

erstellt am 27.Jun.2017 | 01:42 Uhr