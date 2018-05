Sport : HSV-Fans haben’s schwer

Lucas und sein Vater Nico fürchten sich mit ihren Fußballstars vor dem Abstieg in die Zweite Liga.

04. Mai 2018, 00:23 Uhr

Es ist ein kühler Tag und es regnet, am Straßenrand bilden sich kleine Bäche. Trotzdem steht der elfjährige Lucas mit seinem Vater Nico Leffrenzen draußen. Sie gucken den Fußballern des Hamburger SV beim Training zu. So oft es geht, kommen sie hierher. Egal bei welchem Wetter, erzählen sie. Denn beide sind sehr große Fußball-Fans vom HSV.

Seit er denken kann, unterstützt Lucas seinen Lieblingsverein. Er versucht, bei jedem Heimspiel im Stadion zu sein. Aber warum unterstützt er gerade die Hamburger? Es gibt doch noch viele andere Vereine? „Weil mein Vater auch HSV-Fan ist“, sagt er.

Das Training nutzt er auch hin und wieder, um Autogramme der Spieler zu bekommen. Neun Unterschriften habe er bereits auf einem Trikot gesammelt, erzählt er. Hinzu kommen Autogramme auf einem Fußball und auf Postern.

Seit einiger Zeit ist es für Lucas und seinen Vater allerdings nicht leicht, HSV-Fan zu sein. In den vergangenen Jahren landete der Verein oft weit unten in der Tabelle. Nun könnte der Hamburger SV zum ersten Mal in die Zweite Liga absteigen. Die Mannschaft hat diese Saison zu viele Spiele verloren. „Das wühlt einen auf“, erzählt Vater Nico. Er hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Letztes Wochenende schaffte der Hamburger SV immerhin einen wichtigen Sieg.

Es gibt noch zwei Spiele: diesen und nächsten Sonnabend, jeweils um 15.30 Uhr. Wenn es gut läuft für den HSV, könnte er die Abstiegsplätze an den letzten beiden Spieltagen noch verlassen. Bislang haben die Hamburger das immer geschafft.

Seit es die Bundesliga gibt, spielt der HSV in der Ersten Liga. Die Zeit, die seitdem vergangen ist, wird auf einer großen Uhr im Stadion festgehalten. Mehr als 54 Jahre sind es mittlerweile. „Die Uhr wird schon noch weiterlaufen“, sagt Vater Nico. Steigt der HSV aber tatsächlich ab, will der Verein die Uhr abstellen.

Nico Leffrenzens Traum ist es, dass der HSV auch wieder in internationalen Wettbewerben spielen darf – zum Beispiel in der Europa League. Dafür müssten die Hamburger am Ende der Saison aber auf einem besseren Tabellenplatz landen, davon sind sie jetzt weit entfernt.

Unterstützen würde Nico Leffrenzens die Mannschaft auch, wenn sie absteigen würde. Lucas sagt: „Wir bleiben immer HSV-Fans.“