Schule : Hilft die Polizei bei den Hausaufgaben?

von dpa

24. April 2018, 20:56 Uhr

Vokabeln lernen, Matheaufgaben lösen, Aufsätze schreiben – Hausaufgaben können einen schon mal verzweifeln lassen. Wenn dann auch noch die Eltern meckern, wird es manchmal zu viel. So ging es wohl auch einem zehn Jahre alten Jungen im Bundesland Rheinland-Pfalz. Doch während die meisten ihre Bücher wütend in die Ecke geschmissen hätten, hatte der Junge in seiner Not eine andere Idee. Er rief die Polizei. „Man hörte einen Jungen, der sehr aufgelöst am Telefon klang“, berichtete die Polizei. Dann brach die Verbindung ab. Die Polizisten machten sich Sorgen. Deshalb fuhren sie zu dem Jungen nach Hause. Dort erkannten sie, was los ist. Bei den Aufgaben helfen konnten sie dem Jungen aber wohl trotzdem nicht.