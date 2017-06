Hörbuch : „Hilfe, mein Lehrer geht in die Luft!“ zum Hören

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Felix hat endlich Anschluss in seiner Klasse gefunden. Er ist froh darüber, dass alles gut läuft. Doch dann geschehen seltsame Dinge am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium. An der Schule tauchen rätselhafte Schmierereien auf. Mathe-Arbeiten verschwinden. Und Mathe-Lehrerin Frau Schmitt-Gösserwein fällt in eine Grube. Felix wird verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben. Schließlich hat er früher häufiger etwas angestellt.

Die Geschichte des Hörbuchs „Hilfe, mein Lehrer geht in die Luft!“ ist die Fortsetzung von „Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft“. Es ist kein Problem, wenn man die erste Geschichte nicht kennt. Alles Wichtige wird am Anfang zusammengefasst.

Die Freundschaft der Hauptfiguren Felix und Ella wird auf eine harte Probe gestellt. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Es gibt immer wieder überraschende Wendungen, mit denen man nicht gerechnet hat.

Sabine Ludwig, „Hilfe, mein Lehrer geht in die Luft“. Ab 8 Jahren. 4 CDs. 16,99 Euro. Verlag: Oetinger audio.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 01:49 Uhr