Mitmachen : Helden-Rezepte

von Ina Reinhart

erstellt am 15.Dez.2017 | 01:10 Uhr

Melissa, Nele, Lukas, Sabrina, Michelle, Jasmina, Sabine und Anuscha schreiben ein Kochbuch. Das ist gar nicht so einfach. Rezepte zusammensuchen, aufschreiben und drucken – so funktioniert das nicht. Kochbücher gibt es schließlich in Massen, da braucht man schon eine besondere Idee. Die haben die Schüler der Gemeinschaftsschule West in Flensburg gefunden: Sie machen ein Kochbuch mit Kindheits-Rezepten von „Helden des Alltags“.

Diese Helden sind bekannte Menschen aus ihrer Stadt oder aus ihrem persönlichen Umfeld, die für die Zehntklässler ein Vorbild sind. Eine Schauspielerin, der Organisator des Skateparks Schlachthof, die Kina-Redakteurin, Pastoren und Politiker haben sie für ihr Projekt gewinnen können. Von einigen ihrer prominenten Helden haben sie auch keine Rückmeldung bekommen, die hatten wohl zu viel zu tun. Aber da gibt es noch viele Menschen, die im täglichen Leben Heldentaten begehen.

Für Jasmina ist zum Beispiel ihre Oma Lilo so eine Heldin. „Sie war immer für mich da. Und immer hat sie etwas zu essen für mich“, sagt Jasmina und lacht. Wenn die 16-Jährige über Oma Lilos Buttermilchkartoffeln spricht, bekommt sie leuchtende Augen. Das Rezept muss unbedingt auch ins Kochbuch der Projektgruppe.

Damit ihre Leser am Ende auch alle Rezepte nutzen können, probieren die Schüler in ihrem Wahlpflichtkurs mit ihrer Lehrerin Heike Weichaus jeden Mittwoch und Freitag jedes einzelne einmal aus. Nur das, was wirklich schmeckt, kommt ins Buch.

Sabine und Michelle helfen Jasmina beim Kochen. Sie schälen und kochen Kartoffeln, schneiden Zwiebeln und braten sie mit Speckwürfeln an. Daraus bereiten die Schüler mit der Buttermilch eine Suppe zu – und die überzeugt alle, dass auch einfache Rezepte aus Omas Kindheit super schmecken.

Einfache Rezepte sind auch deshalb eine tolle Sache, weil das Kochbuch in Zusammenarbeit mit der Tafel Flensburg entsteht. Die Tafel ist ein Verein, der mit Lebensmittelspenden arme Menschen unterstützt – da gibt es öfter einfache Grundnahrungsmittel.

Dazu passen die Waffeln, die Kina-Redakteurin Ina Reinhart vorgeschlagen hat. Nele und Melissa haben aus der Rezeptsammlung ihrer Heldin aber auch noch etwas für sie Ungewohntes ausgesucht: gebratene Hühnerleber auf Toast. Mit spitzen Fingern wagt Melissa sich beim Probekochen an die Leber heran, die roh noch ganz glibbrig ist. Doch als sie in Butter mit einer ordentlichen Prise Salz und viel Pfeffer auf dem Toast serviert wird, trauen sich alle, mal zu probieren. „Gar nicht mal so schlecht“, meint Nele. Lukas findet das sogar richtig lecker – doch er kennt verschiedene Gerichte mit Leber auch schon von zu Hause.

Bis Ende Januar kochen die Schüler zweimal pro Woche. Für die Fotos kommt ein Fotograf von der Universität Flensburg, denn die unterstützt ebenfalls das Kochbuchprojekt.

Ab Februar hilft dann eine Gruppe Studierender von der Uni Melissa, Nele, Lukas, Sabrina, Michelle, Jasmina, Sabine und Anuscha, bei der Gestaltung, damit die leckeren Rezepte in ihrem Buch gut aussehen.