Leute und Pferde : Hashtag: BinieBo

Youtube-Star trifft Fans auf der Messe Hansepferd – darunter auch Kina-Reporterin Mieke (8).

von Nicole Weinhardt/Mieke Jürgens

23. April 2018, 22:05 Uhr

Alle warten auf BinieBo. Was für ein Gedrängel! Mehr als 500 Kinder und Jugendliche sind gekommen, um BinieBo zu treffen. Als BinieBo mit einer klitzekleinen Verspätung endlich auftaucht, traut sich keiner, den Anfang zu machen. Alle sind etwas aufgeregt, die Youtuberin live zu treffen. Doch dafür gibt es gar keinen Grund. BinieBo ist fröhlich und nett, genauso wie in ihren Videos. Geduldig unterschreibt sie für jeden Fan eine persönliche Autogrammkarte.

Natürlich hat BinieBo auch einen richtigen Namen. Im echten Leben heißt sie Saskia Meyer, ist 24 Jahre alt und wohnt in der Nähe von Bremerhaven. „Irgendwo direkt am Deich“, sagt sie. Doch warum nennt sie sich BinieBo? „Den Namen habe ich von meinem früheren Pony übernommen. Ich war sehr traurig, als es verkauft wurde und denke noch heute oft an BinieBo“, sagt sie. Saskia liebt Pferde und Mode. Sie besitzt zwei eigene und zwei „Pflegepferde“, die sie auch auf Turnieren reitet. „Außerdem sammle ich Reitklamotten und liebe es, meine Pferd und mich passend anzuziehen. Mittlerweile habe ich so viel Pferdekram, dass es mehrere Zimmer füllt.“

Auf der Videoplattform Youtube erzählt sie von ihrem Leben mit Pferden und stellt Pferdemode vor. In den letzten zwei Jahren hat sie 287 Videos hochgeladen. Ein genaues Drehbuch hat sie für ihre Videos eigentlich nie. „Ich habe einen groben Plan im Kopf und versuche, einfach drauflos zu reden. Nur wenn das Thema etwas heikel ist, denke ich genau darüber nach, was ich sagen werde, da immer die Gefahr besteht, falsch verstanden zu werden.“

Allen Jugendlichen, die auch davon träumen, ein Youtube-Star zu werden, rät sie, nicht zu früh zu beginnen: „Bitte holt euch Hilfe von euren Eltern und setzt euch und vor allem eure Tiere auf gar keinen Fall einer Gefahr aus.“