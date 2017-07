Tiere : Grüner Teich-Hocker

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 1

Lässig hängt der Frosch im Teich ab. Es ist ein Grünfrosch (Foto). Diese Tiere halten sich im Sommer vor allem im oder am Wasser auf, im Gegensatz zu den Braunfröschen, die eher an Land leben. Zum Laichen sind aber alle Frösche auf Gewässer angewiesen. Denn dort legen sie ihre Eier ab. Die Grünfrösche finden in und am Wasser auch ihre Nahrung, erklärt der Frosch-Experte Frank Glaw. „Sie ernähren sich zum Beispiel von Insekten, die da rumfliegen.“ Die fangen sie gezielt im Sprung mit ihrer klebrigen Schleuderzunge.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 01:13 Uhr