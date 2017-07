Rezept : Grüner Salat

vergrößern 1 von 1 Foto: gunga 1 von 1

Du brauchst:

2 Esslöffel Öl

1 Esslöffel Essig

1 - 2 Prisen Salz, etwas Pfeffer

½ - 1 Zwiebel

½ - 1 Knoblauchzehe

Kopfsalat

Ein paar Tomaten und etwas Petersilie

So geht’s:

1. Mische Öl und Essig in einer Salatschüssel. Streue Salz und Pfeffer darüber. Schneide nun die Zwiebel und den Knoblauch in feine Würfel und gib sie dazu.

2. Jetzt wasche den Salat gründlich unter klarem Wasser ab und pflücke ihn in kleine Stücke.

3. Wenn du das ganze noch verzieren möchtest, schneide die Tomaten in mundgerechte Stücke und lege sie auf den Salat. Die Petersilie waschen, in kleine, schöne Stücke schneiden und zum Beispiel in die Mitte des Salats legen.



von kina

erstellt am 05.Jul.2017 | 02:55 Uhr