Mitmachen : Ganz leicht: Die Physik des Fahrrads

Ich war in der Phänomenta in Flensburg und habe mir für euch die Ausstellung Drehmoment angeguckt. Diese wurde anlässlich des 200. Geburtstages der Laufmaschine oder auch Draisine, die vor 200 Jahren von Karl Friedrich von Drais erfunden wurde, eröffnet. Sie erklärt mit Hilfe von Texten und Experimenten die physikalischen Hintergründe des Fahrrads.

So habe ich zum Beispiel durch das Schieben von zwei verschiedenen Rollbrettern gelernt, warum der sogenannte Nachlauf für das Fahrrad fahren so wichtig ist. Außer den schönen Experimenten gibt es auch einen witzigen Selbstversuch, bei dem man versuchen soll, ein Fahrrad aus dem Gedächtnis zu malen. Das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte.

Die Experimente sind sehr vielseitig. So kann man zum Beispiel mit Hilfe einer Wärmebildkamera gucken, wie warm die Bremsklötze beim Bremsen werden oder man testet sein eigenes Gleichgewicht, indem man sich auf verschiedene Bretter stellt. Außerdem kann man sich danach auch noch die passenden Texte zu den Experimenten durchlesen, die den Vorgang genauer beschreiben.

Die Ausstellung bezieht sich weniger auf die Geschichte des Fahrrades, dennoch sind ein paar alte Fahrräder zu sehen, wie zum Beispiel das Fendt Fahrrad, oder auch neuere Modelle wie das E-Bike, später soll auch noch ein Hochrad dazukommen, das etwa 140 Jahre alt ist.

Ich fand die Ausstellung sehr interessant, obwohl ich mich eigentlich nicht so für Physik interessiere. Ich habe viel verstanden und neues gelernt. Ich finde, sie ist für jedes Alter geeignet,da für jeden etwas dabei ist. Mir gefällt die Ausstellung Drehmoment sehr.

von Wanda Oehme

erstellt am 10.Jun.2017 | 01:42 Uhr