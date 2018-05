Tiere : Gärtnern mit Törööö

Pflanzen gedeihen besonders gut, wenn man sie mit Mist düngt.

von dpa

11. Mai 2018, 17:30 Uhr

Die Elefanten Mongu, Tonga, Drumbo, Numbi und Iqhwa fressen richtig viel. Im Zoo in Wien bekommen sie kiloweise Heu, Äste, Gemüse und Obst.

Vieles davon kommt hinten wieder raus, als Kot. Der wird aber nicht einfach weggeworfen. Dieser Kot ist nämlich gut für den Garten! Er erhält Nährstoffe, die Pflanzen besser wachsen lassen. Der Kot ist also eine Art Dünger. Deswegen packen Mitarbeiter des Zoos die großen braunen Bollen der Elefanten in Eimer und verkaufen sie. Gärtner pflügen diesen Dung dann in den Boden ein. Übrigens: Nicht nur Elefanten-Mist hilft Pflanzen, sondern auch der Kot von anderen Tieren.