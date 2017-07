Sport : Fußballer vom FC Bayern München sind auf Reisen

vergrößern 1 von 1 Foto: Johannes Eisele 1 von 1

Viele Menschen wollen im Urlaub reisen und sich entspannen. Auch die Fußballer des FC Bayern München sind gerade auf Reisen. Mit Entspannung hat das aber wenig zu tun. Vor knapp einer Woche reiste die Mannschaft in das Land China in Asien. Auch nach Singapur geht es noch. Seit dem Beginn der Reise haben die Spieler einen Termin nach dem anderen. Die Fußballer bestreiten mehrere Testspiele gegen andere bekannte Vereine: Etwa den FC Arsenal aus Großbritannien. Heute spielt der FC Bayern gegen den AC Mailand aus Italien. „Die Reise hat zwei Ziele“, sagte einer der Bayern-Bosse. Durch die Spiele wollen sich die Mannschaften auf die neue Saison vorbereiten. Mitte August geht die Bundesliga wieder los. Gleichzeitig nutzen Vereine wie der FC Bayern die Reise, um Werbung für sich zu machen. Die Bayern haben in Asien viele Fans. Die Spieler geben ständig Autogramme und machen bei Werbeaktionen mit. Der Verein hofft, somit mehr Trikots und andere Fan-Artikel zu verkaufen.

22.Jul.2017