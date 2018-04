Für RB Leipzig wird es ernst

von Redaktion KiNa

04. April 2018, 17:24 Uhr

Die Mannschaft steht vor einem wichtigen Spiel in der Europa League (gesprochen: Europa Liig), einem Wettbewerb für Fußball-Teams aus ganz Europa. Im Viertelfinale des Turnieres trifft das Team heute auf den Verein aus der französischen Stadt Marseille. Beide Mannschaften haben gerade aber etwas Pech. Die Leipziger müssen bei dem Spiel auf ihren Team-Kapitän Willi Orban verzichten. Und auch bei den Franzosen fehlt ein wichtiger Spieler. Der Abwehrchef von Marseille ist verletzt. Dennoch haben sich die Spieler viel vorgenommen. „Wir wollen etwas Großes erreichen“, sagte der Leipziger Stürmer Emil Forsberg. Nächste Woche spielen die Teams aus Leipzig und Marseille ein zweites Mal gegeneinander. Dann entscheidet sich auch, wer in die nächste Runde des Turniers einzieht. Es bleibt also spannend!