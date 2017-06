Ausflug : Freda entdeckt die Welt des Künstlers

vergrößern 1 von 3 Foto: Ina Reinhart 1 von 3





In dem Haus würde ich auch gerne wohnen! Es ist fast ein bisschen wie ein Labyrinth. Hier um die Ecke und dann da sofort die Treppe runter. Im Winter ist es bestimmt auch sehr gemütlich, mit Kerzen und einem Ofen.

Naja, nur leider ist dies nicht mein Haus, sondern das von Emil Nolde und seiner Frau Ada. Emil Nolde war ein sehr berühmter Maler, der heute noch sehr beliebt ist. Er wurde vor 150 Jahren geboren. Mit 88 Jahren ist er gestorben.

In seinem Haus, das heute ein Museum ist, werden einige von seinen Werken ausgestellt. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort einmal vorbeizuschauen. Denn es ist nicht nur etwas für Erwachsene, die sich für Kunst interessieren, sondern auch etwas für Kinder.

Emil Noldes Hund, die Dogge Baldur, reist mit dir in der Welt der Kunstgeschichte herum. Mit ihm kannst du eine Rallye machen, wo du Aufgaben löst und selber kreativ wirst. Du kannst aber auch einfach die schönen Gemälde anschauen und dazu etwas lesen. Es gibt extra Texte für Kinder, die man immer an Baldurs Bild erkennt. Und auf dem Spielplatz kannst du sogar auf der Dogge reiten.

Man kann sogar sehen, wo Emil Nolde seine Bilder gemalt hat. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass seine Gemälde immer bunt und voller Farbe sind. Sie wirken dadurch sehr lebendig und fantasievoll. Das ist echt interessant. Er hat Ölbilder, Aquarelle und Tuschbilder gemalt. Es gibt aber auch ein paar Skulpturen von ihm.

Ölbilder werden mit Ölfarben gemalt. Die Farbe bringt man mit Pinseln oder Spachteln auf die Leinwand. Ein Aquarell ist ein Bild, das mit vielen Wasserfarben auf besonderes Papier gemalt wird. Man sieht, dass er diese Bilder mit ganz viel Wasser gemalt hat, da die Farben oft ineinander verlaufen. Das finde ich besonders schön, aber auch spannend.

Aus der ganzen Ausstellung mag ich die Aquarelle am liebsten. Am meisten die mit den Blumen. Die hat Emil Nolde oft in seinem Garten, umringt von Blumen, gemalt. Der Garten existiert heute noch neben seinem Haus. Im Sommer blühen dort die schönsten Blumen, die Nolde auch gemalt hat.

Auch die „Tanzenden“ finde ich hübsch. Das ist eine kleine Ausstellung von Aquarellen und Tuschebildern. Auf den Bildern sieht man fröhliche Paare und Frauen beim Tanzen. Ein paar von den „tanzenden“ Bildern sind in anderen Ländern entstanden, welches man auch sieht. Sie sehen ein bisschen exotisch aus. Das macht sie noch interessanter. Nolde hat sie auf seiner großen Reise in die Südsee gemalt. Das Ziel der Reise war Deutsch-Neuguinea (heute Papua-Neuguinea). Mit seiner Frau Ada war er etwa ein Jahr unterwegs.

Mein Lieblingsbild ist auch ein Aquarellbild. Es ist ein Porträt von Hans Heinrich Berg. Er war Noldes Arzt und hat ihn vom Krebs geheilt. Das Bild ist mit viel Farbe, vor allem Blau und Lila, gemalt.

In dem Haus, in dem das Bild hängt, kann ich ja leider nicht wohnen. Ich werde aber noch öfter wiederkommen, um Noldes Kunst zu bestaunen.

von Freda Riese

erstellt am 01.Jul.2017 | 01:39 Uhr