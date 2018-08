Hörbuch : Flaschengeistprinzessin und Wunschgutstein

von dpa

08. August 2018, 01:15 Uhr

Wer hätte nicht gerne einen Stein, der alle Wünsche erfüllt? Jessy hat Glück: Sie besitzt nicht nur einen solchen Stein. Zudem ist ihre Freundin Amanda ein weiblicher Flaschengeist, also eine Dschinnie.

Ausgerechnet im Urlaub mit Jessy und deren Stiefbruder Jonas taucht Amandas böser Onkel Scha-limm auf. Er wurde für 300 Jahre in einen Teppich verwandelt. Nun will Scha-limm unbedingt den Wunschgutstein in die Hände, äh, Fransen bekommen. Dabei muss ihm Malasar, ein Schabernaki und Formwandler, helfen. Der folgt aber nur ungern Scha-limms Befehlen: Obwohl Malasar zum Fürchten aussieht, ist er gutmütig wie ein Lämmchen.

„Simsaladschinn – Die Jagd nach dem Wunschgutstein“ heißt das spannende Hörbuch voller Dschinn-Magie. Mit großem Vergnügen verfolgt man, was sich die Kinder und die Dschinnie einfallen lassen, um den Diebstahl zu verhindern. Ob Amanda, Jessy, Jonas, Scha-limm oder Malasar – jedem gibt die Sprecherin dabei eine eigene Stimme.

Corinna Wieja, „Simsaladschinn – Die Jagd nach dem Wunschgutstein“. Ab 9 Jahren. 3 CDs mit rund 240 Minuten Laufzeit. 14,99 Euro. Verlag: Audio Media.