Tiere : Fische und Krebse für die jungen Vögel

von Ina Reinhardt

09. Juli 2018, 01:53 Uhr

Diese Zugvögel wollen möglichst viel Licht haben. Deshalb fliegen sie auch sehr weite Strecken. Es sind die Küstenseeschwalben. Fachleute haben herausgefunden, dass manche dieser Vögel Zehntausende Kilometer weit fliegen: von der Arktis bis in die Antarktis. So sind sie immer dann an einem Ort, wenn die Tage dort besonders lang sind und es viel Helligkeit gibt.

Man erkennt die Küstenseeschwalbe an ihrem knallroten Schnabel. Die Federn sind weiß und hellgrau und auf dem Kopf trägt sie eine dunkle Kappe. Zu finden ist sie in vielen Ländern der Welt.

Normalerweise lassen diese Seeschwalben niemanden in die Nähe ihrer Nester. Aber an einem Ort an der Nordseeküste kann man sie trotzdem gerade gut beobachten, wie sie ihre Küken versorgen. Denn diese Gruppe hat an einem Deich neben einer Straße Nester gebaut – statt wie üblich am Sandstrand oder Steinküsten. Der Grund: Dort finden sie reichlich Futter: kleine Fische und Krebse zum Beispiel.