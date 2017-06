Mitmachen : Fisch-Detektive bei der Arbeit

vergrößern 1 von 3 Foto: Marcus Dewanger (3) 1 von 3





Lasse nimmt das Skalpell und schneidet ein winzig kleines Stück aus der Sprotte heraus. Mit der Pinzette hebt er es vorsichtig hoch. Philip hält eine Kapsel bereit. Sie ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, die den Fisch konserviert. Auch eine kleine, grüne Kugel ist darin. Das Fischstück muss kleiner sein als die Kugel, sonst reicht die Konservierung nicht. Lasses Stück hat die richtige Größe.

Lasse und Philip sind Fisch-Detektive. Gemeinsam mit den anderen Schülern der Klasse 8a der Kieler Hebbelschule helfen die beiden 14-Jährigen dem Meeresforschungs-Zentrum Geomar beim Forschen.

„Viele Fischbestände sind gefährdet“, erklärt Professor Thorsten Reusch vom Geomar. Ein Grund dafür ist, dass Menschen zu viel fischen. Fangquoten sollen das verhindern.

Wichtig sind auch die Netzgrößen – wenn die Löcher im Netz größer sind, schlüpfen die kleinen Fische durch. So können sie groß genug werden, dass sie sich vermehren. Das ist nachhaltiger Fischfang. Deshalb nimmt Philip jetzt das Maßband und misst die Sprotte. „14 Zentimeter. Das ist gut, denn Sprotten können sich schon vermehren, wenn sie etwa elf Zentimeter lang sind“, sagt er.

Doch nicht immer halten sich alle Fischer an die Regeln. „Gar keinen Fisch mehr zu essen, ist aber auch keine Lösung“, sagt Professor Reusch. Schließlich sei Fisch gesund. Und damit würden auch viele Menschen ihre Arbeit verlieren, die sich an die Regeln halten.

Die Lösung ist also, den richtigen Fisch zu essen. Wer Fisch verkauft, im Restaurant, beim Fischhändler oder im Supermarkt, muss aufschreiben oder sagen können, was für ein Fisch das ist – und auch, wo und wie er gefangen wurde. Die Fisch-Detektive lesen also die Verpackungen und fragen nach.

Aber stimmen diese Angaben wirklich immer? Das sollen die Schüler nun herausfinden. Alle Schüler ab zehn Jahren können mitmachen.

400 Schüler haben sich bereits angemeldet. Doch Professor Reusch möchte gern noch mehr junge Forscher begeistern. Dafür hat er mit seinem Team tolle Preise ausgeschrieben, zum Beispiel die Mitfahrt bei einer Forschungsreise. Bis 25. Juni könnt ihr euch noch anmelden.

Lasse und Philip brauchen aber gar keine Preise, die sie locken. Sie finden schon das Forschen spannend. Sorgfältig notieren sie alles, was sie über den Fisch herausfinden, auf dem Bogen, den sie mit der Probe ins Labor schicken. Und sie haben gelernt, dass es Sinn macht, hinzuschauen, was man isst. „Ich werde in Zukunft mehr darauf achten, wo der Fisch herkommt“, sagt Philip.

Mehr über die Fischdetektive erfährst du hier.

von Ina Reinhart

erstellt am 09.Jun.2017 | 01:36 Uhr