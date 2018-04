Buchtipp : Finchen soll auf Hof Blümchen bleiben!

von Marie Philipsen

23. April 2018, 22:06 Uhr

Auf dem Reiterhof Blümchen herrscht große Aufregung: Das Heu wird teurer und die Hof-Chefin kann das Futter für die Pferde bald nicht mehr bezahlen. Da kommt es ihr gerade recht, dass eine Zuchtschau auf dem benachbarten Hof stattfindet. Dort kann sie ihr Stutenfohlen Finchen präsentieren und verkaufen.

Darum geht es in „Die Haferbande: Für kein Heu der Welt“. Die junge Stute gewinnt die Schau und schon bald meldet sich ein Mann, der sie kaufen möchte. Das kommt aber für die anderen Ponys, die auf dem Hof leben, nicht infrage. Finchen darf nicht gehen! Zusammen versuchen sie alles, um den Kauf zu verhindern. Vor dem Käufer benehmen sie sich extra schlecht und in den Reitstunden sind sie die liebsten Ponys, die man je gesehen hat. So wollen sie die Chefin überzeugen, dass Finchen bleiben darf.

Ob es den Freunden gelingt, das Fohlen vor dem Verkauf zu retten, kannst du in diesem schönen Buch nachlesen.

Da ich Pferde liebe, hat mich das Cover dieses Buches natürlich direkt angesprochen. Ich wurde auch vom Inhalt nicht enttäuscht: eine spannende Geschichte zwischen Freunden mit einem Ende, das man so vielleicht nicht erwartet hätte. Wem das Buch gefällt, kann auch die anderen Bücher dieser Reihe lesen. „Für kein Heu der Welt“ ist bereits der zehnte Band.

Suza Kolb, „Die Haferhorde: Für kein Heu der Welt“. Ab 8 Jahren. 152 Seiten. 12,95 Euro. Verlag: magellan.