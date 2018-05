Hunde : Feuer? Lärm? Interessiert mich nicht!

von dpa

06. Mai 2018, 23:04 Uhr

Rettungshunde brauchen starke Nerven. Denn sie sind oft in besonderen Momenten im Einsatz. Brennt es, müssen sie ruhig bleiben. Wird es laut, dürfen sie sich nicht zu sehr erschrecken. Gar nicht so einfach! Deshalb kann auch nicht jeder Hund Rettungshund werden.

In der Stadt Braunschweig gab es am Sonntag eine Art Casting für Hunde. Dort prüften Experten, ob die Tiere für die Aufgabe geeignet sind. Sie sollen später vermisste Menschen aufspüren. Zwölf Hunde machten mit. Wer es durch das Casting geschafft hat, kann demnächst mit einer Ausbildung zum Rettungshund beginnen. Dort lernen die Hunde und ihre Besitzer dann alles, was sie für die Einsätze brauchen.