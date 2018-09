Mitmachen : Feiern und Stars treffen

Am Sonntag gibt es beim R.SH-Kindertag in Neumünster jede Menge zu erlebern – Kina und R.SHG verlosen Meet & Greet

von Ina Reinhart

17. September 2018, 21:11 Uhr

Es ist das größte Kinderfest in Schleswig-Holstein und findet nur einmal im Jahr statt. Am Sonntag ist es wieder soweit: Dann startet der R.SH-Kindertag in Neumünster.

Auf dem Gelände der Holstenhallen Neumünster entsteht für einen Tag ein großes Spiel- und Spaß-Areal für die ganze Familie. Viele Vereine und Institutionen – von der Freiwilligen Feuerwehr über die Kinderstadt Neumünstrum bis zum Tierpark – helfen dabei, indem sie tolle Aktionen anbieten. So könnt ihr von 10 bis 18 Uhr spielen, basteln, hüpfen, Rennen fahren und vieles mehr machen.

Spannend ist aber auch das Programm auf der großen Bühne. Denn dort treten ab 14 Uhr die Stars auf. Einige von ihnen stellen wir euch diese Woche vor – und mit etwas Glück könnt ihr sie sogar treffen. KiNa und R.SH verlosen bis zum Kindertag täglich Meet & Greets – also Treffen – mit den Künstlern, die auf der Bühne stehen werden.

Der erste Star ist Jonas Monar. Der Mädchenschwarm aus Hessen brennt seit er klein war für die Musik und begeistert mit Ohrwurmhits wie „Alle guten Dinge“ und „Nie zu Ende“ die Fans. Das Video zu seiner ersten Single wurde auf YouTube bereits über 1 000 000 Mal angeschaut.

Auf der großen Bühne beim R.SH-Kindertag wird er seine Hits performen und mit den jungen Besuchern feiern. Wer Jonas Monar hautnah erleben möchte, der hat die Chance auf ein Meet & Greet mit dem Künstler.

So geht’s: Um ein exklusives Treffen mit Jonas Monar zu gewinnen, muss nur diese Frage richtig beantwortet werden:

Wie heißt die aktuelle Single von Jonas Monar?

a) #sieistmirwichtig

b) #dubistmirwichtig

c) #ichbinmirwichtig

Sendet die richtige Antwort einfach mit dem Betreff „Meet and Greet – Jonas Monar“ bis Donnerstag, 20. September, 15 Uhr, an folgende E-Mail-Adresse:

kindertag@rsh.de

Gebt euren Namen, Adresse und Telefonnummer an. Unter allen richtigen Einsendungen wird ein Gewinner ausgelost, der dann von R.SH telefonisch informiert wird.