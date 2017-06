Mitmachen : Eure Fragen an den Chef

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Alle wollen mit Daniel Günther sprechen. Denn der 43-Jährige aus Eckernförde ist seit gestern der neue Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Seine Partei, die CDU, hatte bei der Landtagswahl im Mai die meisten Stimmen bekommen. Allein kann sie aber nicht regieren, sie musste eine Koalition bilden, also eine gemeinsame Regierung mit anderen Parteien, damit sie bei Entscheidungen wie der Wahl des Ministerpräsidenten die Mehrheit im Landtag hat.

Dafür hat die CDU einen Koalitionsvertrag mit Bündnis 90/Grüne und der FDP gebildet. Die Farbe der CDU ist Schwarz, die der Grünen Grün und die der FDP Gelb. Deshalb nennt man das Bündnis Jamaika-Koalition, weil Schwarz-Grün-Gelb die Farben des Karibik-Staates sind. Jede Menge Reporter fragen den neuen Landeschef, was die Regierung nun plant.

Kina-Reporterin Freda (13) hat aber ganz andere Fragen als ihre erwachsenen Kollegen. Deshalb hat sie einen eigenen Interview-Termin mit Daniel Günther ausgemacht. Und vielleicht möchtet ihr auch von dem neuen Landeschef wissen, was er für eure Zukunft plant. Dann schickt eure Fragen schnell bis Sonntag per Mail an kina@shz.de oder per Whatsapp-Nachricht an 0162 1314 247.

von Ina Reinhart

erstellt am 29.Jun.2017 | 01:59 Uhr