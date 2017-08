Mitmachen : Erntezeit im Villekula-Garten

vergrößern 1 von 1 Foto: Jana Hübsch 1 von 1

Bei den ersten Kartoffeln hat sich das Laub der Pflanze erst gelb und dann braun verfärbt. Es ist mehr und mehr geschrumpft. Das ist das Zeichen, dass die Pflanze ihre Kraft ganz und gar in die leckere Knolle steckt und wir ernten dürfen.

Mit einem Spaten buddeln wir im Villekula-Garten die Kartoffeln vorsichtig aus, damit keine beschädigt wird. Anschließend waschen wir sie besonders gut, backen dann ganz herrlich leckere Kartoffeln daraus, und dazu gibt es Kräuterquark.

Und was ist noch reif im Villekula-Garten? Ganz viele Zucchini! Daraus kann man Nudeln mit Zucchini-Soße machen, Zucchini-Auflauf oder -Suppe. Wir haben aber Lust auf etwas Süßes, deshalb backen wir zur Abwechslung einen Zucchini-Schokoladen-Kuchen.

Du brauchst: 3 mittelgroße Zucchini, 250 g geschmolzene Butter, 250 g braunen Zucker, 3 Teelöffel Vanillezucker, 3 Eier, 125 ml Milch, 350 g Mehl, 3 Tl Backpulver und 4 El Kakaopulver.

So geht’s: Rasple die Zucchini. Vermixe die Eier mit dem Zucker und Vanillezucker. Rühr Mehl, Backpulver und Kakao hinein. Dann mischst du die Zucchini unter. Streiche den Teig auf ein gefettetes Backblech. Schieb es bei 200 Grad in den Ofen und lass den Kuchen 30 bis 45 Minuten backen. Mach die Stäbchenprobe: Gar ist der Kuchen, wenn der Teig nicht mehr an einem Holzstäbchen kleben bleibt.

von Tjorven Reisener

erstellt am 31.Aug.2017 | 21:00 Uhr