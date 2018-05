Sport : Endspurt in der Bundesliga

von dpa

06. Mai 2018, 21:20 Uhr

Am Wochenende rollten die Fußbälle auf neun Plätzen gleichzeitig. An den letzten beiden Spieltagen ist die Bundesliga immer besonders spannend. In einer Woche endet die Saison. Manches ist schon entschieden. Mehrere Mannschaften müssen aber noch zittern. Der FC Bayern München steht bereits als deutscher Meister fest. Platz zwei sicherte sich der FC Schalke 04. Die letzten beiden der Bundesliga steigen direkt ab. Der Hamburger SV ist noch nie aus der Bundesliga abgestiegen. In diesem Jahr könnte es zum ersten Mal so weit sein. Am Samstag verloren die Hamburger mit 0:3. Am letzten Spieltag müssen sie unbedingt gewinnen. Doch das allein reicht nicht. Gleichzeitig muss der VfL Wolfsburg gegen den Tabellenletzten verlieren.