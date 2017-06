Wetter : Eine Stadt unter Wasser

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Zinken 1 von 1

Es regnete wie aus Eimern und wollte nicht aufhören. Die Stadt Berlin und Umgebung versanken im Dauerregen. Teilweise regnet es dort doppelt so viel, wie sonst im ganzen Monat. Für das schlechte Wetter hat ein Tief über Berlin und Brandenburg gesorgt. „Kühle Luftmassen haben sich dabei unter warme Luftmassen geschoben und diese nach oben angehoben“, erklärt ein Wetter-Experte. Dadurch kühlte die warme Luft ab.Wenn die Feuchtigkeit in der Luft stark ist, bilden sich Wasser-Tröpfchen. Sind diese schwer genug, fallen sie zu Boden. Es regnet. Am Donnerstag gab es dabei nur schwache Winde, die die Wolkenmassen vorantrieben. So regnete es den ganzen Tag in Berlin. Auch in anderen Regionen regnete es. Aber nicht so viel wie in der Hauptstadt, wo ganze U-Bahn-Stationen und Keller überfluteten wurden.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 01:41 Uhr