Politik : Eine Pause zum Nachdenken

von dpa

15. März 2018, 01:20 Uhr

Gestern Morgen war es auf einigen Schulhöfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ungewöhnlich still. An manchen Schulen wurde aber statt normalem Unterricht gesungen. Einige Schüler hielten Plakate in die Luft. Darauf stand zum Beispiel: „Genug ist genug!“ Die Aktionen hatten einen Grund: Die Leute wollten gegen Waffengewalt an Schulen protestieren. 17 Minuten lang. Mit dieser Zahl erinnerten sie an 17 Menschen, die vor Kurzem an einer Schule in dem Bundesstaat Florida gestorben waren. Ein ehemaliger Schüler hatte sie getötet.

Die Polizei hat den Täter zwar gefasst. Doch in den USA hat es schon mehrere Male solche Taten gegeben. Experten sagen, das passiert auch, weil Waffen in den USA leicht zu bekommen sind. Manche Leute fordern nun strengere Waffengesetze. Andere Leute sind der Meinung, dass man die Schulen sicherer machen sollte, indem man zum Beispiel Lehrer bewaffnet.