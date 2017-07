Sport : Eine junge Reiterin unter Stars

vergrößern 1 von 2 Foto: Britta Pedersen 1 von 2

Große Sprünge sind gefragt: Am Wochenende findet in Berlin ein großes Reitturnier statt – mit einigen berühmten Springreitern. Und einer sehr jungen Reiterin. Charlotte Höing ist erst zwölf Jahre alt und kommt aus dem Bundesland Brandenburg. Bei dem Turnier gehört sie zu den jüngsten Reitern. Ihre Stute heißt Bajala. Charlotte hat sie mit ausgebildet. Schon bald nach dem Turnier in Berlin kommt der nächste große Wettkampf: Im August soll Charlotte für Deutschland bei der Europameisterschaft der Nachwuchsreiter starten.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 01:05 Uhr