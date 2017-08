Welt : Ein Zug der ganz besonderen Art

vergrößern 1 von 1 Foto: kyodo 1 von 1

Im Land Japan flitzt seit dem Wochenende ein Zug umher, der an einen großen Pandabären erinnern soll: Von vorne lassen sich Ohren und Augen jedenfalls ziemlich gut erahnen. An den Seiten sind Fotos von Pandas angebracht. Auch im Inneren des Zuges sind die Tiere ein Thema. Mit dem Panda-Zug soll unter anderem ein Zoo in Japan geehrt werden, der bald Geburtstag hat. In dem Zoo leben mehrere Pandas. Auf der ganzen Welt gibt es nur noch wenige der Tiere.

von

erstellt am 07.Aug.2017 | 03:20 Uhr