Buchtipp : Ein Stinktierbaby zum Verlieben

von Marie Philipsen

05. September 2018, 01:55 Uhr

Bat heißt eigentlich Bixby Alexander Tam, und er liebt Tiere über alles. Deshalb ist es für ihn perfekt, dass seine Mutter Tierärztin ist. Oft bringt sie ein Tier mit nach Hause, das sie pflegen muss.

Eines Tages ist es sogar ein Stinktierbaby, das nicht mal so groß wie Bats Hand ist. Er ist sofort verliebt in das kleine Tier und möchte sich darum kümmern, es füttern, es halten und für immer bei sich zu Hause aufnehmen. Doch leider hat Bats Mutter etwas dagegen, weil Stinktiere wilde Tiere sind und so schnell wie möglich wieder in der Wildnis ausgesetzt werden müssen. Bat will nun einen Plan entwickeln, damit er das kleine Stinktier behalten kann. Er liest ganz viel über die Stinktiere und schreibt sogar eine E-Mail an einen Stinktierexperten und hofft auf dessen Hilfe, um seine Mutter zu überzeugen.

Das Buch ist sehr lustig, weil Bat oft etwas verrückt ist. Und die Bilder sind super niedlich.

Elana K. Arnold, „Keine Angst vor Stinktieren“. Ab 8 Jahren. 144 Seiten. 10,99 Euro. Verlag: Carlsen.