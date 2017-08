InternetTipp : Ein Specht mit Geschmack

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Horst ist ein außergewöhnlicher Specht. Früher hat er, wie es sich für einen Specht gehört, jeden Tag an Bäumen gehämmert. Aber das hat ihn gelangweilt. Deshalb hat er sich ein neues Hobby gesucht: Das Backen. Gebäck jeglicher Art ist Horsts große Leidenschaft. Und die möchte er gern mit allen teilen. Horst lebt mit einer Specht-Dame in einem kleinen Haus in Keksheim. Dort rührt er jeden Tag einen Teig für Kekse, Kuchen oder kleine Teilchen. Seine Rezepte stellt er ins Internet. So können alle Kinder, die auch gern backen, seine Rezepte ausprobieren. Diese und vieles mehr findet man im Internet unter www.horst-der-specht.de. Auf der bunten Seite gibt Horst viele Tipps, wie die Leckereien im Ofen gelingen. Es wird aber nicht nur gebacken. Horst erzählt auch kleine Geschichten aus seinem Leben. Zum Beispiel darüber, was er bei seinen Ausflügen so erlebt. Horst reist unter anderem zu Bienen oder Bäckern. Dort erfährt er, woher seine Zutaten kommen, die er in seinen Rezepten benutzt. Und wer Lust hat, kann sich auch selbst eine Geschichte über den backenden Specht ausdenken. Im Bereich Kinder-Redaktion kann jeder seine Ideen aufschreiben. Vielleicht entsteht daraus ja bald die nächste Geschichte.

