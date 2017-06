Einsatz zeigen : Ein Preis für den Respektklub

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl Moehl 1 von 1

An der Kurt-Schwitters-Schule in Berlin gibt es einen besonderen Club: Der „Respektklub“ setzt sich für sexuelle Vielfalt ein. Er macht zum Beispiel darauf aufmerksam, dass es völlig okay sei, schwul zu sein, lesbisch oder bisexuell. Oder dass man sich als Junge fühlen könne, obwohl man als Baby als Mädchen eingeordnet wurde. Der Respektklub wurde gestern für seine Arbeit ausgezeichnet. Sarah Goerke ist 15 und hat bei dem Klub mitgemacht.

Was macht der Respektklub?

Sarah: Im Klub treffen sich mehrere Schüler, Lehrer und Sozialarbeiter. Jedes Jahr macht der neunte Jahrgang eine Aktion für alle. Wir organisieren etwas Schönes, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel sexuelle Vielfalt.

Wie sieht so eine Aktion aus?

Bei der Aktion sollen alle Schüler und Lehrer etwas erfahren und mit Spaß an das Thema erinnert werden. Wir haben zum Beispiel den Queer Dressing Day entwickelt. An dem Tag haben sich Jungs zum Beispiel die Fingernägel lackiert und große Ohrringe getragen, auch Lehrer. Und Mädchen haben sich zum Beispiel eher männlich angezogen.

Warum das?

Es ging nicht darum, dass ein Mädchen zum Jungen wird oder umgekehrt. Wir wollten erreichen, dass man darüber nachdenkt, dass es nicht nur die typischen Geschlechter-Rollen Mann und Frau gibt. Wir wollten, dass sich alles durchmischt und offener wird.

Was wird an dem Aktions-Tag noch gemacht?

Wir sind auch im Unterricht, zum Beispiel in Geschichte und Mathe, auf das Thema eingegangen. Es war cool, dass die Lehrer dabei mitgemacht haben.

Warum hast du beim Respektklub mitgemacht?

Ich fand es schön, dass wir als Schüler etwas zusammen machen können, was jeden erreicht. Es ist eine schöne Sache, bei der ich gern helfe und die ich unterstützen möchte.

Wie respektvoll gehen die Schüler an eurer Schule miteinander um?

Manche jüngeren Schüler benutzen Wörter wie „schwul“ oder „Kampf-Lesbe“ als Schimpfwort. Aber insgesamt denke ich, dass wir eine respektvolle Schule sind. Wir machen jedes Jahr aufs Neue darauf aufmerksam. Das macht viel aus, dass wir so offen sind.

von Silke Katenkamp

erstellt am 14.Jun.2017 | 01:50 Uhr