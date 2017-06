Mitmachen : Ein Leuchtturm für die Kieler Woche

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Christian Bade drückt die Latte fest gegen den Balken. Maria Malmberg nimmt den großen Zimmermannshammer und schlägt die Nägel fest ein. Die beiden Künstler bauen das Grundgerüst für den großen Leuchtturm auf der Krusenkoppel. Diese Wiese am Düsternbrooker Weg in Kiel ist in der Kieler Woche die Spiellinie, auf der für Kinder in jedem Alter etwas dabei ist. Heute geht’s los. Wenn ihr schon ein bisschen mit Werkzeug umgehen könnt, könnt ihr am Leuchtturm mitbauen. Latten sägen und am Gerüst anbringen, so dass am Ende alle Kinder von hier oben heruntergucken können.

Dann sehen sie auf der Krusenkoppel eine Welt aus „Wasser, Wind und Wellenwesen“. Aus Stoffen, Draht und Pappmaché bauen die jungen Kiele-Woche-Besucher hier ein leuchtendes Korallenriff, aus Lehm entstehen Meerjungfrauen und Wassergeister und eine Plappernixe aus Hunderten Blumentöpfen klappert schon bald leise im Wind. Und weil man dabei mit Farben, Lehm und anderem Schweinkram hantiert, zieht ihr am besten alte Klamotten an. Was ihr auf der Kieler Woche sonst noch erleben könnt, lest ihr links.

von Ina Reinhart

erstellt am 17.Jun.2017 | 01:17 Uhr