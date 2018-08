Sport : Ein großes Turnier für Tennisprofis

Die US Open im Land USA starten heute.

von Julia Voigt

26. August 2018, 12:01 Uhr

Turniere gibt es für Tennisprofis viele. Zu den besonders wichtigen aber zählen die vier Grand-Slam-Turniere. Das sind die Australian Open, die French Open, Wimbledon - und die US Open. Die US Open im Land USA starten am Montag. Dort hoffen die Besten der Besten auf den nächsten großen Titel.

Mit viel Selbstvertrauen startet Angelique Kerber (Foto unten) in den Wettbewerb.

Die Deutsche hat schließlich gerade erst in Wimbledon gewonnen. Sie hofft, dass sie auch bei den US Open wieder vorne dabei ist.

Auch Alexander Zverev (Foto oben) hofft auf einen Erfolg zum Abschluss der Saison. Hierzu hat der Deutsche einen neuen Trainer an seiner Seite.

Er heißt Ivan Lendl und war einst selbst ein berühmter Tennisspieler. Die US Open gewann Ivan Lendl dreimal. Für Alexander Zverev hat er deshalb sicher ein paar gute Tipps parat.