Kinotipp : Ein chaotisches Wochenende

Deine Großeltern und Eltern kennen ihn vielleicht schon. Papa Moll unterhält die ganze Familie.

von Redaktion KiNa

06. April 2018, 18:14 Uhr

Und kennst du Papa Moll auch? Der lebt mit seinen drei Kindern Evi, Fritz und Willy in der Schweiz und arbeitet in einer Schokoladenfabrik. Mama Moll gibt es auch – aber die gönnt sich ein Wellness-Wochenende. Da der Zirkus mit dem weltberühmten Hund Katovl in der Stadt ist, wissen Papa Moll und seine Kinder schon, was sie unternehmen werden.

Zu dumm, dass ausgerechnet an diesem Wochenende in der Schokoladenfabrik noch mehr gearbeitet werden muss – und Papa Moll der Einzige ist, der sich mit den Maschinen gut auskennt. Aber es kommt noch schlimmer: Der Chef der Schokoladenfabrik lädt auch noch seine beiden verwöhnten Kinder Jackie und Johnny bei den Molls ab! Die können aber Evi, Fritz und Willy überhaupt nicht ausstehen! Das totale Chaos bricht aus, als Papa Moll in die Fabrik fahren muss, um eine kaputte Maschine zu reparieren. Denn nun müssen sich Evi, Fritz und Willy gegen die Gemeinheiten von Jackie und Johnny wehren…Wie es dabei auch noch dazu kommt, dass der Hund Katovl entführt wird und die Polizei die Molls verfolgt, erfährst du ab kommenden Donnerstag im Kino in dem Film „Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes“. Kennst du Papa Moll etwa schon aus Comicheften? Deine Eltern oder Großeltern kennen ihn bestimmt! Also ab ins Kino mit der ganzen Famlie!