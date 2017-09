Raumfahrt : Drei neue in der Raumstation

vergrößern 1 von 1 Foto: Dmitri Lovetsky 1 von 1

von dpa

14.Sep.2017

Zum Abschied formte Mark Vande Hei ein Herz mit seinen Händen. Dann ging die Reise vom Weltraumbahnhof Baikonur im Land Kasachstan los. Am Dienstag schoss der Raumfahrer mit seinen zwei Kollegen Joseph Acaba und Alexander Misurkin im senkrechten Flug den Himmel hinauf. In 100 Kilometern Höhe schwenkte ihre Rakete in die Umlaufbahn um die Erde ein. Knapp sechs Stunden später erreichte sie ihr Ziel: die Raumstation ISS. Die umkreist die Erde in rund 400 Kilometern Höhe.

Auf der ISS wurden die drei Männer von drei weiteren Raumfahrern begrüßt. Nun ist die Besatzung der Raumstation wieder komplett. Seit vielen Jahren machen Menschen auf der ISS Experimente. Dort kann man etwa beobachten, wie sich Menschen und andere Lebewesen in der Schwerelosigkeit verhalten.